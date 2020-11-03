الري: حصاد 800 ألف متر مكعب من الأمطار والسيول

أعلنت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، عن حصاد موجة الأمطار والسيول الأخيرة في جنوب سيناء.

وأصدر المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور صلاح شحاته رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، ومتابعة المهندس عبدالرحمن فريد المدير العام، تعليمات لمهندسي الإدارة بالمرور على الأعمال الصناعية بعد العاصفة الممطرة الأخيرة يوم 1 نوفمبر، والتي تعرضت لها بعض مدن جنوب سيناء، لمعاينتها ومدى احتياجها لأعمال صيانة، وكذلك تقدير كمية المياه المحتجزة والتي تم حصادها.

وكشف تقرير للوزارة عن كميات المياه كالتالي:

1- مدينة الطور، وقام المهندس محمد زين العابدين بالمرور وتبين حجز بحيرة الأعوج، وهي تحت الإنشاء لـ200 ألف متر مكعب.

2- سد ميعر وهو تحت الإنشاء حجز كمية مياه تقدر بـ25 ألف متر مكعب.

3- سد حبران وهو تحت الإنشاء حجز كمية ألفين متر مكعب.

4- مدينة دهب تم مرور المهندس وائل حمدي وتبين حجز سد الجيبي كمية مياه تقدر بـ300 ألف متر مكعب.

5- مدينة طابا قام المهندس حمادة كارم بالمرور وتببين حجز بحيرة 1 وهي تحت الإنشاء حجزت 20 ألف متر مكعب.

6- مدينة نويبع تم مرور المهندس حمادة كارم وحجزت بحيرة النقب 1 ما يقرب من 50 ألف متر مكعب.

7- بحيرة 2 النقب حجزت 100 ألف متر مكعب.

8- سد شبيحة حجز 100 ألف متر مكعب.

9 - وفي مدينة كاترين تم مرور المهندس أحمد نشأت وحجزت1 بوادي الشيخ 10 ألف متر مكب.

10- 2 ب بوادي الشيخ وحجزت 75 ألف متر مكعب.

11 - اثنين خزان أرضي 1200 متر مكعب، وهي من الأعمال التي يمكن الوصول اليها وسيتم تقدير كميات المياه الأخرى التي تم حصادها حين التمكن للوصول إليها.