أماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة.. متوسطة ببعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، خريطة المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها خلال الـ72 ساعة المقبلة، وتستعرضها "الوطن" للقراء استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، على النحو التالي:

خريطة سقوط الأمطار الأربعاء 4 نوفمبر

توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق على الوجه البحري، وأمطار متوسطة على بعض المناطق على السواحل الشمالية الغربية، وعلى بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والشمالية الغربية.

خريطة سقوط الأمطار الخميس 5 نوفمبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري، وأمطار متوسطة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

خريطة سقوط الأمطار الجمعة 6 نوفمبر

توقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بالوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وبعض المناطق على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي، توقعات طقس 72 ساعة، إذ يسود طقس معتدل على كل الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب سيناء، كما تنشط يوم الأربعاء على السواحل الشمالية، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"الوطن"، إنّ ارتداء الملابس الشتوية والثقيلة سيكون مع بدء فصل الشتاء وليس في الفترة الحالية، وأكد شاهين عدم تخفيف الملابس في الساعات المتأخرة ليلا والساعات الأولى من الصباح.