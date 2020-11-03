الأعلى للإعلام: ترخيص المجلس والنقابة شرط ظهور أطباء الأسنان بالإعلام

اجتمع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، مع ممثلي نقابة أطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، للاتفاق على المعايير والأكواد الخاصة بتنظيم عملهم مع الإعلام، وبحث سبل التعاون في مجال التعامل مع الأخبار الخاصة بهم، وذلك بحضور صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى للاعلام، والمستشار أحمد عبدالعزيز، الأمين العام للمجلس.

وقال رئيس المجلس الأعلى للاعلام، إنّه لا بد من تنظيم ظهور الأطباء في البرامج، من خلال قواعد وإجراءات منظمة يتم الاتفاق عليها، وبينها الحصول على ترخيص من النقابة والمجلس، وذلك لحماية المواطن والأطباء، لمنع ظهور غير الأطباء.

جبر: الإعلام الطبي يحتاج لضوابط وتنظيم.. وهيكل: نجهز ميثاقا لظهور الأطباء إعلاميا

وأضاف جبر، في تصريحات عقب الاجتماع، أنّ معظم البرامج غير الملتزمة تُبث عبر أقمار صناعية غير "نايل سات"، ولذلك فلا بد من التنسيق لزيادة الوعي لدى المواطن، كما شدد على ضرورة مواجهة إعلانات الأدوية غير الحاصلة على التراخيص، كاشفا عن أنّ المجلس خاطب وزارة الصحة والنقابات الطبية في هذا الشأن.

وأكد أنّ المجلس يحضر لتوقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي، لتدريب الإعلاميين المعنين بالملف الطبي، متابعا: "الإعلام الطبي بحاجة لمزيد من الضوابط والتنظيم لضبطه حتى نفيد المواطن ولا نتركه فرصة للتضليل وظهور غير المتخصصين، نعقد اجتماعات أخرى تنسيقية مع النقابات الطبية والمعنيين للخروج بتوصيات وقرارات ملزمة لوسائل الإعلام في هذا الشأن".

من جانبه، قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إنّه قديما كان التليفزيون المصري منضبط في استضافة الأطباء لتقديم خدمة للمواطن: "الآن أصبح الأمر غير منضبط، ونشهد ظهور غير الأطباء ومدعي الانضمام للمهنة، ولذلك فلا بد من بحث إجراءات لضبط ذلك" بحسب تعبيره.

وتابع هيكل: "نجهز ميثاقا للظهور الإعلامي للأطباء، شرط موافقة النقابة عليه قبل الظهور، ومراجعة المحتوى المقدم قبل بثه، ونهدف إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، في هذا الشأن، حتى نضبط الظهور التليفزيوني للأطباء وإعلانات الأدوية".

بينما قال الدكتور أحمد مسعد، المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، إنّ النقابة اكتشفت العديد من الأخطاء في الشأن الإعلامي الخاص بطب الأسنان، ومنه الحديث عن وجود أعشاب للعلاج، دون سند علمي.