"الغرف التجارية": لا مساس بالعمالة بعد تغيير مواعيد غلق المحال

يترقب المصريون، خلال ساعات، إعلان مجلس الوزراء تثبيت مواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمولات، بعد دراسة عدد من المقترحات الفترة الماضية.

ودرست الحكومة المقترحات النهائية بشأن مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات (شاملة المولات التجارية)، والمحال المقلقة للراحة (الورش والأعمال الحرفية)، بعد مناقشتها أمس، ومن المتوقع تطبيقها خلال الشهر الجاري، علاوة على مراعاة الفروق بين مواسم الشتاء والصيف في المواعيد، وكذلك أوضاع المحافظات السياحية.

وقال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية لـ"الوطن"، إن الاتحاد لم يعد المقترحات بمفرده، ولكن هناك لجنة مشكلة من عدد من الوزارات تدرس هذا الأمر.

وأكد"عز" أن القرارات الجديدة المنتظر الإعلان عنها لن تمس العمالة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية تضع وضع العمالة التي قد تتأثر نتيجة المواعيد الجديدة في عين الاعتبار.

ولفت إلى أن التعليمات الصادرة من اتحاد الغرف التجارية تتضمن الاستمرار بنفس الوتيرة، موضحًا "من يعمل وردتين سيستمر على نفس النهج، مع التأكيد على عدم تسريح أي عامل".

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية، أعد سلسلة من المقترحات النهائية بشأن مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية، وتضمنت ثلاثة أقسام، الأول يشمل المحال والأنشطة المقلقة للراحة، وتفتح من الساعة 8 صباحًا، أما باقي المحال فتفتح الساعة 5 صباحًا، ولا يجوز الفتح قبل هذا الموعد.

وتضمنت المقترحات غلق المحال التجارية (شاملة المحلات التجارية داخل المولات التجارية) الساعة 11 مساءً في الصيف من السبت إلى الأربعاء، وفي الشتاء الساعة 10 مساء، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث تُغلق في الصيف الساعة 12 مساء وفي الشتاء الساعة 11 مساء.

أما القسم الثاني فيتعلق بالمطاعم والكافيهات (شاملة المولات التجارية)، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، والساعة 12 مساء في الشتاء، ويومي الخميس والجمعة الساعة الثانية صباحًا صيفًا، والساعة الواحدة صباحا شتاءً.

أما مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق السياحية، فحددتها المقترحات بالساعة الواحدة صباحًا صيفًا، والساعة الواحدة صباحًا شتاءً، ويوم الخميس والجمعة الساعة الثانية صباحًا صيفًا وشتاءً.

أما القسم الثالث فيتعلق بالمحال المقلقة للراحة (الورش والأعمال الحرفية)، وتغلق الساعة 6 مساءً صيفًا، والساعة 5 مساءً شتاءً في جميع أيام الأسبوع.

واستثنت الغرف التجارية محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات بأن تعمل على مدار 24 ساعة.

واقترحت الغرف التجارية أن تكون مواعيد الإغلاق بالنسبة للأنشطة الليلية لبعض المحال مثل الخضر والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة، بأن يسمح لها باستقبال البضائع دون البيع للجمهور.