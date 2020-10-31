الغرف التجارية تطالب بإزالة الجمارك العراقية على المنتجات المصرية

طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية، السلطات العراقية بضرورة إزالة الجمارك على المنتجات المصرية المصدرة للسوق العراقي، طبقًا لاتفاقية التجارة العربية.

وقال أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إن مصر لديها من الإمكانيات والقدرات التي يمكن أن تساعد العراق فى إعادة الإعمار، وتكرار هذا النموذج من تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات طويلة الأجل، مشيرًا إلى وجود تجاوب كبير من كافة الأطراف في هذا الملف.

وذكر أن "مدخل العلاقات بين القاهرة وبغداد يتركز على مقاربة اقتصادية واستراتيجية وتعاون في مجالات متعددة، بما يطور مستوى العلاقات وينقلها نقلة استراتيجية في الفترة المقبلة، لاسيما مع ترحيب العراق بالدور المصري في التنمية".

وتابع أن هناك رغبة من الشركات المصرية في تحقيق مزيد من التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير، مقارنة بتركيا وإيران واللتان قامتا بالاستحواذ على السوق العراقي الفترة الماضية، وأوضح أن هناك ترحيبًا كبيرًا من قبل العراق للتعاون مع الشركات المصرية، خاصة أن العلاقات بين البلدين تاريخية.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد الكثير من اللقاءات بين المسؤولين المصريين والعراقيين، وأبدى الجانب العراقي ترحيبه بدخول الشركات المصرية للسوق العراقية للمساهمة في إعادة الإعمار.

يأتي ذلك على خلفية استقبال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لنظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء العراقى اليوم، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي بحديقة مجلس الوزراء، وعُزف السلامان الجمهوريان بحضور الوزراء من الجانبين.