36 ولاية أمريكية تبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية

بلغ إجمالي الولايات التي بدأت التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 36 ولاية والعاصمة واشنطن، ومنها تكساس وكاليفورنيا وأيوا وأريزونا، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوزعربية" فى نبأ عاجل.

وفُتحت قبل قليل صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع بدء عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي الولايات المتحدة.

وبدأت عملية التصويت فعليًا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية، من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا.

وتتجه الأنظار خلال هذه الدورة من انتخابات الرئاسة الأمريكية بشكل خاص إلى 6 ولايات هي ولاية بنسلفانيا هي مهمة للطرفين، إذ تملك 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وتعد ولاية أوهايو كذلك من الولايات المتأرجحة المهمة للمرشحين.

وهناك ولايات شبه محسومة النتائج لصالح الديمقراطيين أو الجمهوريين، إذ من المعروف أن 14 ولاية تصوت عادة لصالح الديمقراطيين، وتشكل في مجملها 188 صوتا في المجمع الانتخابي، من أبرز هذه الولايات كاليفورنيا.

يشار إلى أن مجموع المصوتين في عملية الاقتراع المبكر شارك فيها نحو 100 مليون ناخب، واختاروا التصويت المبكر بسبب وباء كورونا وتجنبا للازدحام.

وبلغ مجموع الناخبين الذين صوتوا مبكراً بشكل مباشر أكثر من خمسة وثلاثين مليوناً وسبعمائة ألف ناخب، بينما وصل عدد المصوتين عبر البريد نحو أربعة وستين مليون ناخب.