قبل الانتخابات الأمريكية.. الذهب يرتفع 12 دولارا عند تسوية اليوم

ارتفعت أسعار الذهب، بأكثر من 12 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع انتظار انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وينتظر المستثمرون انتخابات الولايات المتحدة المزمع إقامتها غداً الثلاثاء، مع إشارة استطلاعات الرأي إلى تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن جهة أخرى، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، إنه ينبغي النظر في أي حزمة مساعدات جديدة لفيروس كورونا في أوائل عام 2021، مما قد يغلق الباب أمام مثل هذا التشريع بعد فترة وجيزة من انتخابات الثلاثاء.

فيما تضاعفت حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19" في أوروبا لتتجاوز الـ 10 ملايين إصابة، مما دفع دولاً آخرها بريطانيا والبرتغال، إلى تفعيل عمليات إغلاق جديدة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.7% أو ما يعادل 12.60 دولار إلى 1892.5 دولار للأوقية.

و صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7 %إلى 1892.12 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 %إلى 94.18.

محليا ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بقيمة جنيهين، وذلك في مستهل أول أيام الأسبوع، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 824 جنيهًا للجرام، فى وقت واصل سعر الأوقية العالمية تحركه مسجلاً 1881 دولارًا.

وسجل عيار 18 مبلغ 706 جنيهات، وعيار 21 سجل 824 جنيهًا، أما عيار 24 فسجل 942 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 6592 جنيهًا، وأوقية الذهب 1881 دولارًا.

وتراجع سعر الذهب المدموغ في مصر خلال عام 2020 بنسبة 30% بسبب فيروس كورونا، كما تراجعت نسب المبيعات بصورة ملحوظة منذ بداية العام، خاصة أن كل المشغولات الذهبية المتداولة في مصر مدموغة وغير مسموح بتداول أي جرام ذهب دون دمغة، بحسب ما أعلنته شعبة المعادن الثمينة في وقت سابق