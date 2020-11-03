سامر المصري: أقدم شخصية "حسن" في فيلم The Misfits مع بيرس بروسنان

كشف الفنان السوري سامر المصري، عن انتهائه من تصوير دوره في الفيلم العالمي The Misfits الذي من المقرر أن يقوم ببطولته نجم أفلام جيمس بوند الفنان العالمي بيرس بروسنان ونيك كانون.

قال سامر لـ"الوطن" إنه يجسد في الفيلم شخصية شخص عربي يدعى حسن ويدور الفيلم في إطار من التشويق حول سرقة الذهب والمجوهرات، مشددا على أنه غير قادر على الكشف عن كل تفاصيل العمل، ومؤكدا على أنه سيتم عرضه مع نهاية العام الجاري في كل دور العرض الأمريكية.

وأشار سامر إلى أنه ابتعد خلال العامين الماضيين عن الظهور بالدراما المصرية بسبب انشغاله بالأعمال العالمية التي ينتظر فيها أيضا فيلم آخر من المقرر العمل عليه مع بداية عام 2021.

يذكر أن آخر أعمال سامر المصري في مصر كان فيلم "الخلية" بطولة كل من أحمد عز، أمينة خليل، محمد ممدوح، أحمد صفوت، سامر المصري وآخرين وهو من سيناريو وحوار صلاح الجهيني وقصة وإخراج طارق العريان.

أما عربيا فكان مسلسل الحرملك الذي عرض عبر إم بي سي ومسلسل الشيطان الذي ضم نخبة من النجوم وهم سامر المصري، مارجو حداد، جمال الزناتي، مايا، سوسلان فيداروف، أحمد العمدة، الكساندرا بوسنيكافا، كلوديا حنا، وآخرون، وهو من إنتاج سفيان الزناتي وقصة جمال الزناتي ومدير تصوير مارك عوني وإخراج إيهاب عمرو، وكانت تدور احداثه في إطار مليء بالإثارة والساسبنس والتشويق بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل.