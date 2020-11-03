قصة بلدة أمريكية صوتت بالكامل لبايدن.. أحد سكانها: حصل على 5 أصوات

كشفت بلدة ديكسفيل نوتش، وهي بلدة صغيرة في ولاية نيوهامشير بالقرب من الحدود مع الجارة في الشمال كندا، عن نيل مرشح الحزب الديمقراطي الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، جو بايدن كامل الأصوات فيها وعددها 5 أصوات، متفوقا على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأجرت البلدة التصويت بعد دقائق من منتصف الليل لتصبح إحدى أوائل البلدات التي تجرى بها الانتخابات وتحصى نتائجها، حيث لم يهتم الناخبون في المدينة من الوقوف بطوابير التصويت باعتبار أن هناك 12 ساكنا فقط في البلدة الحدودية.

ويذكر أن البلدة صوتت في العام 2016 لصالح المرشحة الرئاسية الديمقراطية حينها، هيلاري كلينتون، في الانتخابات التي تمكن فيها المرشح الرئاسي، دونالد ترامب حينها من الفوز.

ويقول جيس تيلسون، أحد سكان القرية ومسؤول الصفحات الرسمية للبلدة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه عادة، يكون هناك انتشار كبير للطعام والكثير من وسائل الإعلام والتي تتواجد في مساحة صغيرة لمشاهدة التصويت، لكن هذا لم يعد ممكنا هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف جيس لـ"الوطن": "كان من الصعب الاحتفال بالذكرى الستين لهذا التقليد، الذي بدأ في نوفمبر 1960، وفي الانتخابات التمهيدية الرئاسية الأولى في نيو هامبشاير صوتت المجتمعات المجاورة لنا أيضا بعد منتصف الليل مباشرة، ولم يحدث هذا العام في ديكسفيل نوتش، عندما ابتعد شخص واحد، تاركا السكان الأربعة الباقين، وهذا يعني أننا كنا أقل من الحد الأدنى المطلوب للتعامل مع المسؤوليات الانتخابية المختلفة، وتم إصلاح ذلك عندما انتقل مطور فني يعمل على تجديد منتجع بلسمس المغلق الآن".

واختتم جيس حديثه لـ"الوطن": "بدأ تقليد التصويت الانتخابي في منتجع بلسمس المغلق الآن واستمر لسنوات، ويتم التصويت في غرفة مغطاة بألواح خشبية مليئة بالتذكارات السياسية حيث أحضرنا بعض هذه العناصر إلى مدرسة طهي سابقة في مكان الإقامة، وهي مكان التصويت اليوم".