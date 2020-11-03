وكالة الفضاء المصرية: دربنا 400 طالب من 25 جامعة الصيف الماضي

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة وضعت برنامج الفضاء الخاصة بالدولة خلال 10 سنوات مقبلة، وتعد الخطة بمثابة خارطة الطريق لمصر، في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

وأشار إلى أن هذه أول مرة تضع مصر برنامجًا واضحًا للفضاء معتمدة من القيادة السياسية، لكن أطلقت مصر من قبل النايل سات عام 1998، وقمر إيجيبت سات 1 في عام 2007، باعتباره أول قمر صناعي مصر وتحاول مصر دخول مجال الفضاء الدولي حتى لا تكون معزولة عن العالم.

وأضاف "القوصي"، في مداخلة مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الوكالة تنظم كل صيف تدريبا لطلاب كليات الهندسة والحاسبات والعلوم، وتم تدريب 400 طالب هذا العام، من أصل 3000 طالب متقدم من 25 جامعة وكل مجموعة طلابية صممت مشروعا فضائيا، وتم تنظيم معرضا للفضاء لجميع الطلاب.

وفي سياق منفصل، كان الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، قد استقبلا السفير ايهور يوفكفا نائب رئيس مكتب الرئاسة للعلاقات الدولية وسفير أوكرانيا بالقاهرة ورئيس الوفد الأوكراني، وايفهيني يينين نائب وزير الخارجية، وتاراس كاتشكا نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة الممثل التجاري لأوكرانيا.

وزار الوفد مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية برفقة الدكتور محمد القوصي، حيث شرح الأقسام المختلفة بالمبنى وما تم إنجازه من أعمال وزيارة المعامل الأخرى "معمل الحمولة الفضائية -معمل النموذج الهندسي- الغرفة الحرارية".