وفاة الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي عضو "كبار العلماء"

غيّب الموت الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء، ووزير الأوقاف الأسبق، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي اﻻزهر، فجر اليوم، عن عمر ناهز 76 عاما.

ونعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجميع العاملين بها، الفقيد ببالغ الحزن والأسى.

وذكرت المنظمة في بيانها: "قامة علمية سامقة، وقيمة خلقية رفيعة، رجلا قضى حياته في خدمة العلم والدين، أتمّ الخدمة وضرب أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص والزهد في زخرف الدنيا ومتاعها، عظم الله أجر الأمة الإسلامية في فضيلة العلامة المتكلم النظار، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واخلف للأمة من فقده خيرا".