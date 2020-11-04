5 أسئلة عن الرصيد النقدي للإجازات الاعتيادية لموظفي الحكومة وإجاباتها

أثيرت في الفترة الأخيرة العديد من التساؤلات بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، لاسيما الذين اقتربوا من الخروج على سن المعاش، حول الرصيد النقدي للإجازات الاعتيادية.

الرصيد النقدي بديل الإجازات الاعتيادية لموظفي الجهاز الإداري للدولة

والرصيد النقدي للإجازات الاعتيادية يعني المستحقات المالية التي يحصل عليها الموظف الحكومي، مقابل الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال فترة خدمته في الجهة الحكومية.

و«الوطن» تقدم أهم خمسة أسئلة تثار حول هذا الموضوع الهام، وإجاباتها في إطار ما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، في صورة (س و ج).

س1: ما مصير رصيد الإجازات الاعتيادية التي تكون للموظف قبل العمل بقانون الخدمة المدنية أى قبل 1/7/2017؟

ج: يصرف له عند انتهاء خدمته مقابل نقدى عن المتبقى من هذا الرصيد محسوبًا على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها الموظف حتى تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية.

س2: ما مصير شاغلى وظيفة كبير بعد العمل بقانون الخدمة المدنية؟

ج: يحتفظون بهذه الوظيفة بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها أو بلوغ سن التعاقد أيهما أقرب.

س3: ما مصير العاملين المؤقتين والمتعاقدين قبل 30/6/2016 بعد العمل بقانون الخدمة المدنية؟

ج: يتم تثبيتهم بوظائف دائمة على بند (الأجور الثابتة) بالباب الأول (أجور)، وذلك بعد مُضى 3 سنوات على نقلهم على بند (أجور موسميين) بالباب الأول.

س4: ما مصير الموظفين الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة؟

ج: يتم العمل بقواعد وأحكام هذه القوانين واللوائح الخاصة طبقًاَ لجداول الأجور المقررة بها.

س5: ما مصير الحوافز والمكافأت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها والمزايا التأمينية، والتى كانت تصرف للموظف قبل العمل بقانون الخدمة المدنية؟

ج: يتم صرفها بذات القواعد والشروط، وذلك بعد تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015.