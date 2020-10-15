6 حالات للإجازات المرضية لموظفي الحكومة في الخدمة المدنية.. تعرف عليها

كشفت مواد القانون رقم 81 لسنة 2016، المنظم لأوضاع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، والمعروف بقانون الخدمة المدنية، عن قواعد وضوابط حصول موظفي الجهاز الإداري على الإجازات المرضية، في ظل وضوء قواعد ومواد اللائحة التنفيذية المُفسرة والموضحة لكل جزئيات مواد قانون الخدمة المدنية.

اهتمام القانون بتفصيل حالات الإجازات المرضية لموظفي الحكومة

ووضح اهتمام القانون، بوضع قواعد صارمة وحاسمة ، للحاصلين على اجازات مرضية ، منعا لأي تلاعب وسد ثغرات كانت موجودة في القانون رقم 47 لسنة 1978 الملغي ، حيث حرصت المادة 51 من القانون ولائحته التنفيذية على تحديد وتوضيح حقوق العاملين في الحصول على إجازات مرضية بضوابط محددة، والتي نصت على أحقية حصول العاملين المدنيين على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات يقضونها في الخدمة، في قطاع العمل، وفقًا لما يحدده المجلس الطبي، المعروف باسم "الكومسيون"، لتكون الإجازات المرضية على النحو التالي:

1- يُمنح العامل المريض إجازة لا تزيد على 3 أشهر بأجر.

2- إذا استمر مرضه وفقًا لتقرير الكومسيون الطبي، يتم منحه اجازة 3 أشهر أخرى تالية بأجر قيمته 75% من الأجر الوظيفي له.

3- إذا استمر المرض، وطلب الموظف المريض مد الإجازة، وفقًا لتقرير الكومسيون، يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي.

5- إذا طلب الموظف المريض، الذي يتجاوز عمره 50 عاما مد إجازته المرضية بعد الـ 6 أشهر المرضية التي حصل عليها (3 ثم 3 أشهر)، يتقاضي 75% من الأجر الوظيفي له.

6- إذا استمر الموظف، مصابا بمرض يرجى شفاؤه بعد انتهاء مدة الستة أشهر الثانية، وذلك بتحديد وتقرير من الكومسيون الطبي، يحصل على إجازة مرضية ولكن بدون أجر، أي أنه لايحصل على مرتبات شهرية خلال هذه الإجازة المرضية.

7- إذا استمر الموظف المريض مصابا بمرضه، بعد مرور عام، يحدد الكومسيون الطبي، ما إذا كان مرضا يرجى شفاؤه أم لا، ويقرر بناء عليه، إحالته للمعاش، أم استمراره في الخدمة.