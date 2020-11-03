"فودة" يبحث استعدادات إطلاق مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

التقى اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بالفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، لوضع الاستعدادات النهائية واستقبال مدينة السلام للدورة الخامسة التي ستنطلق يوم 16 نوفمبر وتستمر حتي 20 من نفس الشهر.

وأكد المحافظ، على تقديم كامل الدعم للدورة الخامسة، لإنجاح المهرجان لما له من وجود أرضية كبيرة بمحافظة جنوب سيناء، حيث يعد من أهم المهرجانات الموضوعة على أجندة وخطة المحافظة، لتطوير الشكل الفني والثقافي للمحافظة.

ووجّه جميع قيادات المحافظة بتقديم كافة التسهيلات وكامل الدعم للمهرجان، حتى يظهر بشكل وصورة تكمل مسيرة الأربع دورات السابقة برغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وتفشي فيروس كورونا المستجد.

يشار أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الافخم.

تقام خلال الفترة من 16 إلي 20 نوفمبر 2020 فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي كانت أرجئت بسبب جائحة كورونا، وتترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي.

ومن جانبه قال الفنان مازن الغرباوي، إن الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام بنسبة حضور 50%، وبنفس النسبة ميزانية، ما يعد تحديًا كبيرًا لإدارة المهرجان، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا اجتماع إدارة المهرجان بكافة رؤساء اللجان للتأكيد على الاستعدادات الخاصة بإطلاق تلك الدورة الاستثنائية.

وأوضح الفنان محمد صبحي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، أن إقامة الدورة خلال شهر نوفمبر قبل نهاية عام 2020 يدعم فكرة الأمن السياحي ويؤكد للخارج بأن مصر آمنة، ويعكس قدرة المسرح على احتلال الصدارة فى مواجهة التحديات، مؤكدًا الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة.