مازن الغرباوي ينعى سناء شافع: قيمة فنية وإنسانية لا تعوض

نعى المخرج المسرحي مازن الغرباوي، الفنان سناء شافع الذي وافته المنية قبل قليل، مؤكدا أنّه قيمة فنية وإنسانية لن تعوض.

وقال الغرباوي، لـ"الوطن"، إنّ الدكتور سناء شافع كان أستاذا وصديقا عزيزا وواحدا من أهم القيم الفنية في المسرح، وكان محظوظا لإشرافه على مشروع تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وأضاف الغرباوي، أنّه كان له الشرف بتعاونه مع الفنان الراحل سناء شافع في آخر مسرحياته التي قدمها "مشهور مش مشهور"، والتي عرضت ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك".

يذكر أنّ الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن قبل قليل وفاة الفنان سناء شافع، بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض، حيث دخل العناية المركزة قبل أيام، بعد تعرضه لآلام في الرئة.