رئيس شعبة المستوردين: نحترم خطة الحكومة المقترحة لإغلاق المحال مبكرا

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن الغرفة تحترم خطة الحكومة المقترحة للتبكير بإغلاق المحال التجارية في الساعة 12 بعد منتصف الليل كون هذا ينظم العمل التجاري ويحافظ على صحة المواطنين.

وأضاف "شيحة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الغرفة لا تبدي أي اعتراض على المواعيد الجديدة المقترحة التي ستعلن عنها الحكومة، غدا الأربعاء.

وأوضح رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن المواطن سيعمل على تلبية احتياجات خلال الساعات المقترحة ويغير من سلوكياته بالإضافة إلى إمكانية المحال الفتح مبكرا لتعمل ساعات أطول، خصوصا أن الخطة تحدد موعد الإغلاق لكن لا تحدد موعد الفتح.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أكد أن المجلس سيعلن الأربعاء المقبل، عن الخطة المقترحة من وزارة التنمية المحلية الخاصة، بإغلاق المحال التجارية والمقاهي، والتي ستكون في الغالب الساعة 12 منتصف الليل للمقاهي والمطاعم وتبدأ من العاشرة مساء لبعض الأنشطة، مع زيادة ساعات العمل المتاحة في المدن السياحية.

وأوضح سعد، أن أوقات الإغلاق ستبدأ من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة مع إمكانية الزيادة حتى الواحدة صباحا في فصل الصيف، مع استثناء الصيدليات والسوبر ماركات من هذه المواعيد، وفق الخطة المقترحة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا حديث من قريب أو بعيد عن عودة "الشيشة" إلى المقاهي في ظل توقعات بوجود موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أنه "ضد المنطق، الحديث عن عودة الشيشة وبنتكلم عن موجة ثانية"، على حد تعبيره.