شهد موسم الدراما هذا العام عودة عدد من الفنانين بعد غياب سنوات عديدة، فقد فوجئنا بعودة حلا شيحة بعد اعتزال 12عاماً عن الساحة الفنية وارتدت خلالها الحجاب، لتفاجئ الجمهور بعد ذلك بقرار تراجعها عن الاعتزال، الأمر الذى هاجمها فيه البعض بسبب تخليها عن الحجاب، وعادت «حلا» من خلال دور البطولة النسائية فى مسلسل «زلزال» مع النجم محمد رمضان خلال الموسم الرمضانى الماضى، وقد صرحت «حلا» خلال لقائها مع إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة «اتخضيت جداً من ردود فعل الناس، كلامهم كان قاسى جداً» وأضافت: «أنا مش محتاجة أشرح لحد لأن الحجاب حاجة تخصنى، وكنت سعيدة ومرتاحة».

كما شهد مسلسل «كلبش٣» الذى عرض فى هذا العام عودة اثنين من الفنانين بعد غياب سنوات عديدة عن الدراما الرمضانية، فقد عاد أحمد عبدالعزيز بعد غياب سنتين، بتجسيده دور اللواء «جلال خطاب» فى مسلسل «كلبش ٣»، وقال أحمد عبدالعزيز فى جميع لقاءاته الإعلامية وقتها إن حبه الشديد وعشقه للدراما هما سبب عودته وتفضيله الدائم للتليفزيون عن السينما، لأن التليفزيون من خلاله يستطيع أن يدخل كل بيت بعكس السينما.

وشهد المسلسل أيضاً عودة الفنانة فاطمة الكاشف للدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب سنين، ومسلسل «كلبش3» من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، ومن إنتاج شركة «سينرجى»، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى.

وكانت فاطمة الكاشف قد أكدت خلال تصريحاتها الصحفية أنها سعيدة بعودتها للساحة الفنية من خلال عمل قوى مثل مسلسل «كلبش 3» مع أمير كرارة، خاصة أن شخصيتها فى بداية المسلسل جذبت الجمهور بسبب الغموض فى أولى حلقات المسلسل عند عرضه.

أما الفنان أحمد السقا فقد عاد بعد غياب عامين عن الدراما خلال الموسم الرمضانى، من خلال مسلسل «ولد الغلابة»، وكان «السقا» مكتفياً خلال العامين الماضيين بالظهور كضيف شرف خلال مسلسلات زملائه.

مسلسل «ولد الغلابة» بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح ومى عمر، وإنجى المقدم، وهبة مجدى، وإدوارد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى، والمنتج صادق الصباح.

أحمد ماهر يظهر فى "طلقة حظ" و"حكايتى" يعيد ناهد رشدى

أما الفنان الكبير أحمد ماهر فقد عاد بعد غياب هذا العام، بمشاركته بالمسلسل التليفزيونى الكوميدى «طلقة حظ»، الذى يعد البطولة الأولى للفنان مصطفى خاطر، وجسد أحمد ماهر خلال أحداث المسلسل شخصية رئيس عصابة بشكل مميز، استطاع من خلاله أن يحصل على إعجاب الجماهير.

وكانت الفنانة داليا مصطفى هى الأخرى قد عادت للدراما بعد غياب 3 سنوات، لتشارك فى مسلسل «قمر هادى»، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج «سينرجى»، وبطولة هانى سلامة ويسرا اللوزى ومحسن محيى الدين، كما عادت الفنانه ناهد رشدى للدراما أيضاً بعد غياب 3 سنوات، منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل «واحة الغروب»، وجسدت دور زوجة الفنان أحمد بدير من خلال مسلسل «حكايتى»، والمسلسل بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، ومن تأليف محمد عبدالمعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج «سينرجى»، كما شاركت «رشدى» فى مسلسلى «أبوجبل» و«قمر هادى»، وأرجعت سبب غيابها عن الساحة الفنية وعودتها بأدوار الأم إلى مرضها الذى لم تفضل أن تتحدث عنه لأنه فترة وانتهت، وأيضاً تربية أولادها لحرصها على الوجود معهم فى فترة المراهقة التى كانوا يمرون بها وعندما كبروا فكرت فى العودة والرجوع إلى الشاشة مرة أخرى.

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