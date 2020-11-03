سكرتيرة ولاية أريزونا: نحتاج بضعة أيام لاحتساب كل الأصوات

قالت سكرتيرة ولاية أريزونا الأمريكية كاتي هوبز، الثلاثاء، إن احتساب كل أصوات الانتخابات الرئاسية سيتطلب "بضعة أيام".

وأوضحت هوبز: "بدأنا بفرز الأصوات، وصلنا مليونين و600 ألف صوت حتى الآن.. سننظر حاليا في هذه الأصوات المبكرة"، حسب "سكاي نيوز".

وتابعت: "الناس يقومون بإيصال أصواتهم المبكرة إلى مراكز الاقتراع اليوم.. لا نعرف حتى الآن الجدول الدقيق لهذا الموضوع وكم من الأصوات سيتم تعدادها".

وأشارت إلى أنه لن تكون هناك نتيجة نهائية الليلة "لأنه لابد من تعداد كل الأصوات".

وأردفت قائلة "ستكون هناك نتائج بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع لكنها لن تكون نهائية.. نحن بحاجة لبضعة أيام لاحتساب وتعداد كل الأصوات".

وبدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية فعليا في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت غرينيتش، عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أميركية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وكونيتيكت وماين.

وتتجه الأنظار خلال هذه الدورة من انتخابات الرئاسة بشكل خاص إلى 6 ولايات هي ولاية بنسلفانيا المهمة للطرفين، إذ تملك 20 صوتا في المجمع الانتخابي، وتعد ولاية أوهايو كذلك من الولايات المتأرجحة المهمة للمرشحين.

وقبل يوم الانتخابات أدلى حوالى مئة مليون أميركي بأصواتهم في التصويت المبكر، في رقم قياسي، إما شخصيا أو عبر البريد، حيث اختار الناخبون التصويت المبكر بسبب وباء كورونا وتجنبا للازدحام.