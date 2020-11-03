ترامب: صوتي أصبح "مبحوح" بعد مشاركتي في تجمعات انتخابية عديدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيكون هناك أخبار رائعة مساء اليوم، عن نتائج الانتخابات الأمريكية، معبرا عن تقديره لوسائل الإعلام، التي تحرص على الإعلان عن النتائج، لافتًا إلى أن هناك تجمعات تصويتية كبيرة، ربما لم تشهدها الولايات المتحدة من قبل.

وأضاف "ترامب"، في مؤتمر صحفي من ولاية فرجينيا الأمريكية، بثته قناة "سكاي نيوز عربية"، أن المناظرة والتجمعات أثرت على زيادة نسبة المصوتين، لافتا إلى أن أوتار صوته لا تتحمل المؤتمرات الحاشدة، لذا صوتي الآن منخفض، بعد مشاركتي في تجمعات انتخابية عديدة، امتدت حتى الثانية صباحا.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة، ستشهد نموا بنسبة 33%، وستضاعف أرقام النمو الأعوام المقبلة عن تولي منصب الرئيس لولاية ثانية، مشيرا إلى أن فيروس كورونا الصيني هو الذي عطل النمو.