لميس الحديدي: الانتخابات الأمريكية الأكثر استقطابا وقد يشوبها العنف

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه حتى الآن صوت نحو 102 مليون أمريكي في الانتخابات الأمريكية، وهناك إقبال ضخم جدا، وقد تكون الأعلى تصويتا في تاريخ الانتخابات، موضحة: "لا تصدقوا أرقام الاستطلاعات، ولكن يجب الانتظار لنتائج الفرز، ولا يبدو أن الانتخابات سوف تحسم في اليوم الثاني".

وأضافت "الحديدي"، في برنامجه "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الثلاثاء، أن هذه الانتخابات هي الأكثر استقطابا في تاريخ الولايات المتحدة، وقد يشوبها العنف، ولذلك أحيط البيت الأبيض بسياج أمني، وكل فريق يجيش مؤيديه، وتبقى ولاية فلوريدا هي الولاية الأهم في الحسم.

وتابعت، أن أزمة فيروس كورونا هي الأهم في هذه الانتخابات، والتي لولاها لما كان هناك فرصة لمرشح ديمقراطي أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذه الانتخابات ستؤثر أيضا في العديد من الدول في الخارج، ومنها روسيا والصين، والمنطقة العربية، والعالم كله ينتظر النتائج التي قد تُعلن عنها الليلة.

وأشارت، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعد احتفالا في البيت الأبيض، بينما كتب "بايدن"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن البلاد أمام معركة كبرى داعيا مؤيديه لاستخدام أصواتهم لتحديد مصيرها.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 11 ولاية والعاصمة واشنطن، حيث فُتحت قبل قليل صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع بدء عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي الولايات المتحدة.

وبدأت عملية التصويت فعليا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية، من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا.

وتتجه الأنظار خلال هذه الدورة من انتخابات الرئاسة الأمريكية بشكل خاص إلى 6 ولايات منها ولاية بنسلفانيا هي مهمة للطرفين، إذ تملك 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وتعد ولاية أوهايو كذلك من الولايات المتأرجحة المهمة للمرشحين.

وهناك ولايات شبه محسومة النتائج لصالح الديمقراطيين أو الجمهوريين، إذ من المعروف أن 14 ولاية تصوت عادة لصالح الديمقراطيين، وتشكل في مجملها 188 صوتا في المجمع الانتخابي، من أبرز هذه الولايات كاليفورنيا.