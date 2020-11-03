ترامب: المجتمعات الإفريقية تقدم دعما غير مسبوق.. الليلة ستكون عظيمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العالم بأكمله ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية، مطالبًا بوجود سقف زمني لإعلان الفائزين في 3 نوفمبر وعدم تسجيل المصوتين المتأخرين، لأن ذلك سيجعل أمور جديدة طارئة تحدث حول التصويت.

وانتقد "ترامب"، في مؤتمر صحفي من ولاية فرجينيا، قرار المحكمة العليا في "ولاية بنسلفانيا" التي سمحت بفرز الأصوات التي تتلقاها بالبريد، لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد يوم الانتخابات، بما يتماشى مع قرار السلطات المحلية ووصف الأمر بـ"الخطر".

ووجّه الشكر إلى الطوابير الطويلة التي تقف من أجل تصويت ويرى فيها أشخاص يرتدون قبعات مؤيدة له قائلا: "الليلة ستكون عظيمة وفي النهاية هي سياسة"، لافتًا إلى أن المجتمعات الإفريقية تقدم له دعمًا غير مسبوق، بالإضافة إلى الجامعات والمدارس.

وذكر "ترامب"، إلى أنه لم يتصل بوول ستريت ويطلب 25 مليون دولار كما فعلوا في إشارة إلى منافسيه الديمقراطيين، قائلا: "كان باستطاعتي فعل ذلك وهيلاري كلينتون أنفقت أكثر مني بكثير ولكن لم أفعل، عندما يجمعون أموال كثير فإنهم يبرمون صفقات".