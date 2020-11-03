خبير: تحرير سعر الصرف قرار جريء من الرئيس السيسي وله تطورات إيجابية

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبير الاقتصادي، إن قرار تحرير سعر الصرف كان مهما جدًا وصحيحا وفي توقيت مهم، وجريء جدًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن تبعات القرار جاءت إيجابية، والمصريين في الخارج أصبحوا يحولون العملة الصعبة من خلال السوق المصرفي بدلا من السوق السوداء.

وأضافت "الدماطي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المستثمرين الأجانب بدأوا يرون أن العائد من الاستثمار يستطيعون الحصول على العائد من الاستثمار بالعملة الصعبة وتحويله بالخارج، وهذا لم يكن متاحا في البداية، ولكن هذا الأمر كان خطوة أساسية ومهمة في الاقتصاد المصري، حيث أزالت كل القيود على رأس المال وحركته، وساعدت على تشجيع المناخ الاستثماري في مصر، موضحة أن سعر الدولار هبط من 19 جنيهًا و20 جنيهًا إلى 15 و16 جنيهًا، وأرقام معقولة بشكل كبير.

وتابعت أن فترة كورونا كانت فترة عصيبة على مصر وعلى كل العالم، وهناك عدد من الدول تعاني من ركود شديد جدًا اقتصاديا، ولكن في مصر حدث نوع من التوازن الاقتصادي إلى حد كبير، وبالتالي لم يكن هناك أي معاناة من التي تعانيها الدول الأوروبية والولايات المتحدة في أزمة كورونا.