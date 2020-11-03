صوت "جاكلين" بين مصر وأمريكا في 14 يوما.. اختارت نواب الإسكندرية وترامب

اختارت جاكلين سعد، المصرية المقيمة بالولايات المتحدة وتحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، أن يكون صوتها مسموعا في الاستحقاقات الدستورية في كلا البلدين، وخلال 14 يوما شاركت في انتخابات مجلس النواب المصري والانتخابات الأمريكية 2020.

وتقول جاكلين، التي تشغل منصب سكرتير عام الهيئة القبطية الأمريكية ومسؤول العلاقات الخارجية بمؤسسة قيادات شبابية للتنمية، إنها تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 23 عاما، وتفتخر بجنسيتها المصرية ومسقط رأسها في محافظة الإسكندرية. وفي الوقت ذاته ترى ضرورة التعبير عن نفسها في الانتخابات البرلمانية وتصوت أيضا في الانتخابات الأمريكية 2020 لمن تراه الأصلح بالنسبة لمصر.

وتضيف جاكلين في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "أعترض تماما مع مبدأ مقاطعة الانتخابات حتى وإن كان المواطن لا يشعر بالرضا من بعض الأمور، لكن من الأفضل أن يحاول توصيل صوته حتى يسجل موقفه بالموافقة أو الرفض"، مشيرة إلى أنها صوتت بصفتها مصرية مقيمة في الخارج بانتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى والتي كانت من ضمنها محافظة الإسكندرية وأعطت صوتها إلى الرئيس الأمريكي، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.

وتتابع: "الفترة الحالية مختلفة للغاية؛ وهناك فكر مختلف تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة لا سيما منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم، وبداية زياراتي المنتظمة إلى مصر كانت بداية من عام 2017 حينما تم تكريمي في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة ثم خمس مؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي من ضمنها منتدى شباب العالم، وأرى أن العلاقة بين المواطن والانتخابات هي رؤية القادم".

واختتمت جاكلين حديثها لـ"الوطن": "لا يوجد فارق كبير بين الانتخابات في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فالمواطن المصري ونظيره الأمريكي التزموا بالإجراءات الاحترازية في لجان التصويت وارتدوا الكمامات حرصا على سلاماتهم، وأتمنى أن تكون الفرصة سانحة للمصريين المقيمين في الخارج بالتصويت لفترة أكثر مثل الانتخابات الأمريكية، حيث أدلى ما يقرب من 100 مليون مواطن مبكرا، خاصة وأن الدولة المصرية سهلت على المصريين في الخارج كثيرا بتخصيص البريد السريع للتصويت في الاستحقاقات الدستورية".