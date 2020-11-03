في يوم "الإنتاج الحربي".. الوزير محمد مرسي يزور قبر الفريق العصار

نشر محمد بكر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، مقطع فيديو لـ محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، أثناء احتفاله بيوم الإنتاج الحربي ولمسة الوفاء تجاه الوزير السابق الراحل محمد العصار.

وقال "بكر"، في تغريده له على الفيديو، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في يوم الإنتاج الحربي معالي الوزير محمد أحمد مرسي قرر إنه قبل الاحتفال لازم يعمل زيارتين الأولى لقبر الفريق العصار بوجود الأسرة وزيارة لأبناء الإنتاج الحربي بالمركز الطبي في رسالة تقدير وانتماء وتواصل وتقدير".

وعلى هامش الاحتفالية، كرم الوزير اسم الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، واصفا إياه بـ"الفارس النبيل"، كما كرم اسم اللواء يسري النمر، رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي"، وكذلك العاملين المميزين بالهيئة، مضيفا: "نعي جيدا قيمة الترس الواحد مهما صغر مقارنة بباقي التروس داخل المعدة"، موضحا أن أغلب المكرمين شباب تحت الـ40 عاما.

كما كرم الفنانة إسعاد يونس، بعد مشاركتها في فيلم تسجيلي عن الفريق العصار، ومساهمتها في الترويج لمنتجات الإنتاج الحربي عبر برنامجها في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC.