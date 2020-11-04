أطباء عن لقاح الإنفلونزا للحوامل: وقاية من عدوى مزدوجة.. وآمن للجنين

نبهت وزارة التعليم العالي، على ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية في بداية الشتاء، وأن ما أثير حول عدم التأثر بعدم الحصول عليه خلال موسم الشتاء الحالي غير صحيح، كما نصح الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة للتعليم العالي، السيدات الحوامل أو الراغبين في الحمل خلال الشتاء بضرورة أخذ اللقاح، وذلك خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم".

ولتوضيح تأثير عدم تناول لقاح الإنفلونزا على الحوامل، قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد، والأمراض المعدية، إن أهمية تناول اللقاح تكمن في الحماية من الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية المنتشر في بداية دخول الشتاء، مشيرًا إلى أن السيدات الحوامل يكون جهاز المناعة لديهم يعمل بكفاءة أقل عن غير الحوامل.

وأوضح "عز العرب" لـ"الوطن"، أن مقاومة الجسم لدى السيدات الحوامل تكون قليلة، مما يسهل الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية خلال الشتاء، مشيرًا إلى أن اللقاح ليس له علاقة بالحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد، إلى أن إذا كانت السيدة الحامل مصابة بالإنفلونزا الموسمية وانتقل إليها في نفس الوقت عدوى فيروس كورونا بذلك تكون حالتها خطرة جدًا؛ نتيجة للمضاعفات التي يكونها الفيروسان معًا، بسبب قلة المناعة لديها والمتسبب بها الإنفلونزا الموسمية، ولهذا يتم التنبيه دائمًا على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية وخاصة من النساء الحوامل أو الرغبين في الحمل.

طبيب نساء وتوليد: الإنفلونزا وكورونا يشتركان في مركباتهما

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد خيري مقلب، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بطب عين شمس، لـ"الوطن"، على أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية، مشيرًا إلى أنه آمن تمامًا حيث يعطى لكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ومن لديهم مشكلات صحية، مضيفًا أنه لا يؤثر على الجنين لدى الحوامل وليس له أي أعراض جانبية.

ولفت "مقلب"، إلى أن فيروس الإنفلونزا الموسمية يتشابه في بعض من تركيباته مع فيروسات الـ"كوفيد 19" ومن بينها كورونا، لذلك يعطي لقاح الإنفلونزا للوقاية والأمان خوفًا من حدوث عدوى مزدوجة، مما يسبب في مضاعفات للحالة المصابة ونقص شديد في المناعة قد تصل بالمريض إلى حالة خطر.