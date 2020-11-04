بايدن يتقدم في فلوريدا الحاسمة بعد فرز 73% من الأصوات

مع إغلاق صناديق الاقتراع في العديد من الولايات الأمريكية، وانطلاق فرز أصوات الناخبين لاختيار ساكن البيت الأبيض المقبل، أفادت وسائل إعلام محلية، بتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة، وذلك بعد فرز 73% من الأصوات، مقابل المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وتعتبر ولاية فلوريدا من الولايات المهمة بالنسبة للمرشح الرئاسي في تلك الانتخابات الاستثنائية، التي شهدت اقبالاً مبكرا استثنائيا.

في المقابل، فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية فرجينيا الغربية بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء محطة "فوكس نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز"، وهي الولاية التي سبق له أن فاز بها في 2016.

ومن شأن فوزه بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 5 ناخبين كبار.

يذكر أن أي مرشح رئاسي يحتاج إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من الهيئة الانتخابية للفوز بالرئاسة.

وكانت تقديرات شبكتي "سي ان ان" و"ان بي سي" أفادت سابقا بفوز الرئيس الجمهوري بولاية إنديانا في شمال الولايات المتحدة(ما يمنحه أصوات 11 ناخبا كبيرا.)

اقفال مراكز الاقتراعفي حين أغلقت مراكز الاقتراع في ولاية جورجيا الرئيسية والولايات الخمس: كنتاكي وكارولاينا الجنوبية وفرمونت وفرجينيا وإنديانا، عند الساعة 18,00 بتوقيت واشنطن (23,00 ت ج) ثم الساعة 19,00 (00,00 ت ج)

وبالإضافة إلى جورجيا يمكن لولايات بنسلفانيا وفلوريدا وكارولاينا الشمالية وأريزونا وميشيجن أن تكون حاسمة.

يشار إلى أن هوية المرشّح الفائز بالانتخابات لن تعرف ليل الثلاثاء الأربعاء نظرا لكثرة البطاقات الانتخابية المرسلة عبر البريد وهو ما من شأنه أن يؤخر عمليات الفرز في عدد من الولايات الحاسمة.

وعلى الرغم من جائحة كوفيد-19 التي أوقعت أكثر من 231 الف وفاة في الولايات المتحدة، أكد ترامب الثلاثاء في مقابلة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز أن حظوظه "قوية جدا" للفوز على بايدن (77 عاما) الذي ترجّح الاستطلاعات فوزه.