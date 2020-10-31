توفيت زوجته وطفلته في حادث.. معلومات عن أسرة جو بايدن

منافسة حادة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام، ما بين الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب وأسرته، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، وأسرة جديدة تطمح لدخول "البيت الأبيض".

أبرز المعلومات عن جو بايدن وأسرته

جو بايدن هو سياسي ومحامٍ أمريكي، وُلد في 20 نوفمبر 1942، وشغل منصب نائب الرئيس الـ47 في فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وعمل قبلها بمجلس الشيوخ الأمريكي.

حصل "جوزيف روبينيت بايدن"، على بكالوريوس في الحقوق من جامعة سيراكيوز بنيويورك في عام 1968.

نيليا هانتر.. زوجة "بايدن" الأولى

وُلدت نيليا هانتر عام 1942 بنيويورك، نشأت في أسرة جمهورية، وتزوجت من "بايدن" عام 1966، وكانت هي العقل المدبر لحملاته.

وتوفيت "نيليا" هي وابنتها نعومي بايدن ذات العام الواحد في حادثة سيارة عام 1972.

جيل بايدن.. السيدة الأولى المحتملة

تزوج جو بايدن جيل تريسي في عام 1977، وهي من مواليد يونيو 1951، كانت تعمل مدرسة أمريكية، وشغلت منصب السيدة الثانية في فترة تولي زوجها منصب نائب الرئيس الأمريكي.

درست "جيل" الفنون والآداب ثم التربية، وتخصصت في تعليم الأطفال ذوي القدرات الخاصة، وأصبحت أستاذة جامعية في سن الخامس والستين.

أبناء "بايدن" من زوجته الأولى

- بو بايدن الابن الأكبر

وُلد "بو" في فبراير 1969 بالولاية ذاتها، عُرف كمحامٍ وسياسي أمريكي. وتوفى "بو" عام 2015 عن عمر يناهز 46 عامًا، بعد إصابته بسرطان المخ.

حصل "بو" على بكالوريوس في الحقوق من جامعة سيراكيوز مثل والده، وعمل بوزارة العدل الأمريكية بولاية فيلادفيا، وترقى لمنصب "مدعي فيدرالي" في الوزارة، وكان شريكًا بشركة محاماة.

كان "بو" الأقرب لوالده وكان يتبع خطاه، عمل بمنصب وزير العدل بولاية ديلاوير، وعند وفاته كان يستعد للترشح لمنصب حاكم الولاية.

عاش حياة خالية من الفضائح عكس أخيه "هانتر بايدن"، كان له دور بارز في حملة والده عندما ترشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي في عامَي 2008 و2012.

- هانتر الابن الثاني

هانتر بايدن الابن الثاني لـ"بايدن"، محامٍ ومستشار استثماري أمريكي، وُلد في فبراير 1970 بديلاوير، حصل على بكالوريوس في التاريخ من جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة.

تخرّج "هانتر" من كلية الحقوق عام 1996، وشغل منصبًا بالشركة القابضة المصرفية الكبرى "إم بي إن آي" الأمريكية، والتي كانت مساهمًا رئيسيًا في حملات والده السياسية، وفي 1998 ترقى "هانتر" ليصبح نائب الرئيس التنفيذي بالشركة.

عمل "هانتر" بوزارة التجارة الأمريكية، وركز جهوده على التجارة الإلكترونية.

وجرى تعيينه من قبَل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في مجلس إدارة شركة "أمتراك"، عام 2006. وبعد تولي والده منصب نائب الرئيس الأمريكي، قدم استقالته من منصبي عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، في فبراير 2009.

وفي سبتمبر 2019، اتهمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه جنى ملايين من صفقات شركة "بي إتش آر"، كما وجّه له اتهامات بارتكاب المخالفات في أوكرانيا.

ودعا "ترامب" الصين للتحقيق في أنشطة هانتر بايدن التجارية هناك، أثناء فترة تولي والده منصب نائب الرئيس.

وكانت صحيفة " نيويورك بوست" الأمريكية قد نشرت موضوعات عن رسائل بريد إلكتروني، تفصح عن ترتيب "هانتر" للقاء بين والده ومدير تنفيذي بشركة الطاقة الأوكرانية "بوريسما" والتي عمل بمجلس إدارتها.

وكان جو بايدن، العام الماضي، قد أصر أنه لا يتدخل بمعاملات نجله التجارية في الخارج.

- أشيلي بايدن

أشيلي بايدن هي الابنة الصغرى لجو بايدن وابنته من زوجته الثانية، وُلدت عام 1981، وكان لها دور في مساندة والدها عندما بدأ حملته الانتخابية كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وعملت كأخصائية اجتماعية.

وبعد وفاة أخيها "بو بايدن" اتجهت للعمل في مجال الأزياء، وأنشأت خط أزياء خاصًا بها.