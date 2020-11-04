عاجل.. جو بايدن يفوز بولاية ديلاوير

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في نبأ عاجل لها، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية ديلاوير في الانتخابات الأمريكية 2020 متفوقا على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وكان الناخبون الأمريكيون اصطفوا أمام مراكز الاقتراع في شتى أنحاء البلاد للإدلاء بأصواتهم دون أن تظهر أي علامات على وجود مشكلات في مراكز الاقتراع كان البعض يخشى حدوثها عقب حملة ساخنة اتسمت بخطاب استفزازي.

وقبيل يوم الانتخابات، كان ما يزيد قليلا على 100 مليون أمريكي قد صوتوا مبكرا بالفعل إما شخصيا أو عن طريق البريد، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا، فيما يرجع إلى مخاوف من ازدحام مراكز الاقتراع خلال جائحة كورونا وكذلك إلى الحماس الشديد.

وقد حطم مجمل المصوتين الأرقام القياسية ودفع بعض الخبراء إلى توقع أعلى معدلات للتصويت منذ عام 1908.

وحقق بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي أمضى نصف قرن في الحياة العامة، تقدما ثابتا في استطلاعات الرأي في أرجاء الولايات المتحدة على الرئيس الجمهوري.

لكن ترامب ينافسه في عدد من الولايات الحاسمة بدرجة قد تمكنه من تكرار ما فعله عام 2016 عندما هزم الديمقراطية هيلاري كلينتون على الرغم من خسارته في التصويت الشعبي الوطني بنحو ثلاثة ملايين صوت.

وقال ترامب خلال ظهوره في أرلينجتون بولاية فرجينيا في الجهة المقابلة من واشنطن عبر نهر بوتوماك، حيث شكر العاملين في الحملة الانتخابية "أعتقد أننا سنقضي ليلة رائعة.. لكنها سياسة وانتخابات ولا تعرف أبدا كيف ستسير الأمور".

وأضاف ترامب "الفوز سهل. الخسارة ليست سهلة أبدا- ليست كذلك بالنسبة لي"،وبدا ترامب متعبا بعض الشيء وأقر بأن صوته كان "متقطعا بعض الشيء" بعد إلقاء خطابات في العديد من التجمعات الصاخبة في الأيام الأخيرة من الحملة.

وإذا كانت نتيجة الانتخابات متقاربة، فمن المحتمل ألا تظهر قبل أيام، خاصة بالنظر إلى الزيادة الهائلة في التصويت عبر البريد بسبب الجائحة. وقال ترامب إن النتيجة قد تعرف مساء الثلاثاء. وأضاف أنه لن يعلن الفوز قبل الأوان.

وظهر بايدن صباح يوم الثلاثاء في ولاية بنسلفانيا المهمة. وقال عبر مكبر للصوت في مدينة سكرانتون مسقط رأسه إنه يعدهم بأن يوحد الأمريكيين ويعيد للبيت الأبيض احترامه.

وتوقف في منزل طفولته، حيث وقع على أحد جدران غرفة المعيشة وكتب "من هذا المنزل إلى البيت الأبيض بفضل الله".

وكان توقف بايدن المحدود النطاق في سكرانتون يتناقض بشدة مع ظهور ترامب هناك أمس الاثنين، عندما ألقى خطابا أمام أكثر من خمسة آلاف من أنصاره في لقاء في الهواء الطلق.

ويتفق أنصار المرشحين فيما يبدو على أن الانتخابات استفتاء على ترامب وولايته الأولى المضطربة، ولم يخسر أي رئيس أمريكي محاولة الفوز بفترة ثانية منذ جورج بوش الأب عام 1992.