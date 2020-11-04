فوكس نيوز: تقدم ترامب في فلوريدا بعد فرز من 95 % الأصوات

مع إغلاق صناديق الاقتراع في العديد من الولايات الأمريكية، فجر الأربعاء، وانطلاق فرز أصوات الناخبين لاختيار ساكن البيت الأبيض المقبل، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قلب النتائج لصالحه في ولاية فلوريد الحاسمة بعد فرز 95 % من الأصوات، وذلك بعد أن أفيد سابقا بتقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتعتبر ولاية فلوريدا من الولايات المهمة بالنسبة للمرشح الرئاسي في تلك الانتخابات الاستثنائية، التي شهدت اقبالاً مبكرا استثنائيا.

كما فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ولاية فرجينيا الغربية بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء محطة "فوكس نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز"، وهي الولاية التي سبق له أن فاز بها في 2016، ومن شأن فوزه بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 5 ناخبين كبار.

يشار إلى أن هوية المرشّح الفائز بالانتخابات لن تعرف ليل الثلاثاء الأربعاء نظرا لكثرة البطاقات الانتخابية المرسلة عبر البريد وهو ما من شأنه أن يؤخر عمليات الفرز في عدد من الولايات الحاسمة.

بالتزامن أكد المرشحان ارتياحهما للوضع الانتخابي وثقتهما بتقدم حظوظهما بالفوز بالرئاسة الأمريكية.