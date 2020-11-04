"الكمامة شرط الدخول".. طواريء في المساجد لمواجهة موجة كورونا الثانية

إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الحكومة والمؤسسات تحسبًا للدخول في الموجة الثانية من فيروس كورونا، والتي ضربت دول أوروبية عديدة، ما أدى إلى لجوء تلك الدول إلى الغلق الكلي أو الجزئي.

وعلى الفور بدأت وزارة الأوقاف اتخاذ تدابيرها اللازمة واشترطت الكثير من الإجراءت من أجل مواجهة الفيروس، لاسيما ع دخول فصل الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية قد تكون أشد للفيروس، واشترطت الوزارة ارتداء الكمامة، وعدم السماح بدخول أي مواطن إلى المسجد إلا بارتدائها، مشددة على أن المسجد الذي لم يلتزم بالإجراءات سيتم غلقه فورًا.

وأعلنت الوزارة حالة الطوارئ بداخلها في ظل التصاعد القائم في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدة اجتماعات موسعة عبر الفيديو كونفرانس، بمديري المديريات بشأن زيادة التعامل بالضوابط الاحترازية وعدم التساهل بها.

ووضعت الوزارة 20 شرطا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرو كورونا داخل المساجد، تشمل:

1- لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه.

2- لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة.

3- إذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

4- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.

5- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به.

6- تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات ، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

7- اصطحاب المصلى الشخصي.

8- عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

9- الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبالوقت المحدد بعشر دقائق وعدم تجاوزه بأي حال

10- ضرورة المتابعة الجادة واليومية لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد

11- عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، سوى أداء الصلوات الخمس فقط.

12- عدم تشغيل أي كولديرات أو ترك أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد

13- عدم فتح أي مكتبات داخل المسجد

14- عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط، وتكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط، أو بدون مكبرات صوت إذا كان العدد قليلاً لا يحتاج إلى مكبرات صوت

15- فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط ، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات

16- الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

إجراءات مشددة لصلاة الجنازة

وبخصوص صلاة الجنازة فهناك عدة إجراءات شددت عليها الوزارة وتشمل:

1- عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة ، وعدم السماح بذلك.

2- مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن خمس عشرة دقيقة على الإطلاق ، ولن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.

3- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة

4- إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد "خارج المسجد نهائيًا" فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.

في سياق متصل أكدت وزارة الأوقاف، ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتشديد عليها، وإتخاذ إجراءات حاسمة جدًا تجاه من يتجاوزها، وعلى جميع جهات المتابعة بالوزارة متابعة التنفيذ ورفع أي مخالفة إلى رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة.

يذكر أن وزارة الأوقاف قامت بخصم شهرين من بدل صعود المنبر للشيخ صلاح حفني عثمان فراج إمام مسجد أبو بكر الصديق بالوايليلتجاوزه وقت الخطبة المحدد، بناء على مذكرة أوقاف القاهرة.