وزير الأوقاف: الصفحات الوهمية تسعى للإفساد بسبب هوس اللايك والشير

حذر دكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من الوصول باللايك والشير إلى حد الهوس، معتبراً الانتهازية والنفعية المقيتة خطرا داهما على الأمن والسلام الاجتماعي، ومن الفظاعة أن يفقد العالم إنسانيته ويتحول إلى غابة، كذلك اختلاس التسجيلات للناس خارج نطاق القانون خسة ودناءة، فشر الخلق هو ذو الوجهين وجه ظاهر كريم وآخر خلف صفحات التواصل لئيم، والإنسان الحقير هو من يتخفى خلف الصفحات الوهمية للإفساد والتشهير.

وخلال منتدى الحوار الثقافي الثاني الذي عقد بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين اليوم، والذي تناول أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة، أكد وزير الأوقاف أن القيم لا تتجزأ، والشخصية السوية لا تنفصم بين الواقع والفضاء الإلكتروني، فالإنسان الشريف شريفا حيثما كان، عالمه الافتراضي كعالمه الواقعي سواء بسواء.

وأضاف: "من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه على رءوس الأشهاد، وإشاعة الفحش فحش، يقول الحق سبحانه: "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ۚ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ".

وزير الأوقاف: من الفظاعة أن يفقد العالم إنسانيته ويتحول إلى غابة

كما أكد وزير الأوقاف، أن الإنسان السوي له وجه واحد حيثما كان، وأن شر الناس ذو الوجهين، وجه ظاهر وآخر مستتر خلف الصفحات الوهمية، وأن كشف أسرار من ائتمنك خيانة إنسانية، وأن اختلاس التسجيلات للناس خارج نطاق القانون خسة ودناءة، وأن الشريف لا يمكن أن يخون من ائتمنه فضلا عن أن يختلس له التسجيلات غير القانونية ولا الإنسانية، فمن فقد حياءه فقد شرفه وإنسانيته وآدميته وصار مسخا آخر لا إنسانية له، ومن الفظاعة أن يفقد العالم إنسانيته ويتحول إلى غابة موحشة.

وعقدت وزارة الأوقاف اليوم، منتدى الحوار الثقافي الثاني بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، تحت عنوان أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة.

وحضر المنتدى نحو ستين إماما وواعظة، في لقاء حواري مفتوح، لمناقشة القضية من مختلف أبعادها، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بسائر القضايا الشرعية والوطنية والمجتمعية.