هاني سعد عبدالوهاب يحيي ذكرى وفاة والده بصورة على فيسبوك

أحيا هاني سعد عبدالوهاب، ذكرى وفاة والده الـ16، عبر نشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي.

وعلق "هاني"، على صورة والده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحهما كما ربياني صغيراً)، نوفمبر ذكرى وفاة الوالد رحمه الله عليه أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

سعد عبد الوهاب مغني مصري مواليد 16 يونيو 1929، تخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1949، وهو ابن أخ موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب واسمه بالكامل سعد حسن عبدالوهاب .

عمل بالإذاعة فور تخرجه كمذيع لمدة 5 سنوات، بدأت ميوله الفنية مبكراً مما جعله يتجه إلى الغناء، واكتشفه المخرج حسين فوزي وقدمه للسينما في فيلم "العيش والملح"، ورغم قلة أعماله الغنائية إلا أنَّها تركت أثرًا في مجال الغناء العربي.

وقد ابتعد عن الغناء لمدة 20 عاماً تقريباً عمل خلالها مستشاراً للأغنية الوطنية في الإذاعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وغناه بنفسه.

من أبرز أغانيه "الدنيا ريشة في هواء"، و"القلب القاسي"، و"من خطوة لخطوة"، و"على فين وخداني عنيك" و"جنة أحلامي"، و"شبابك أنت"، و"بنات البندر"، و"وشك ولا القمر".

وواجه سعد عبدالوهاب شائعات كثيرة حول علاقته بعمه محمد عبدالوهاب، وبأن عمه هو السبب وراء سفره إلى السعودية، خوفاً من أن يحقق سعد نجاحاً أكبر منه، إلا أن ابن سعد عبدالوهاب الأصغر في لقاء له نفى الأمر.

وقد قدم الفنان سعد عبدالوهاب 7 أفلام سينمائية، "العيش والملح، وبلدي وخفة وأختي ستيتة، وبلد المحبوب" مع تحية كاريوكا "سيبوني أغني" أمام الفنانة صباح و"أماني العمر" مع ماجدة عام 1955، وفيلمه الأخير "علموني الحب" مع الفنانة إيمان، وعبدالسلام النابلسي، وأحمد رمزي عام 1957.