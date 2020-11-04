مصرع طالبة بـ"سم الفئران" بسوهاج

لقيت طالبة مصرعها إثر إصابتها بتسمم في منزلها بدائرة مركز دارالسلام جنوب شرق سوهاج، وذلك عقب تناولها الطعام دون غسل يديها بعد أن رشت سمًا للفئران، ونُقلت الجثة لمستشفى دارالسلام المركزي، وأُخطرت النيابة العامة، وباشرت التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة دارالسلام، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "حنان.ا.ف"، 19 عامًا، طالبة، وتقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء تناول مادة سامة.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال شقيقها "محمد.ا.ف" 25 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر قيام شقيقته المذكورة برش المنزل بمادة سامة "سم فئران" وتناولها الطعام دون غسل يدها ما أدى لوفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وفي واقعة أخرى، ورد بلاغ لمركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل "أحمد عبد الله"، 3 سنوات، ويقيم دائرة المركز مصاباً باشتباه نزيف بالصدر إدعاء سقوط علي جسم صلب.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والده "عبد الله.هـ.م"، 27 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور بالمنزل سقط على قطعة خشبية، ما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك.

وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.