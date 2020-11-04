8 إجراءات لاستخدام عداد المياه مسبق الدفع.. تعرف عليها

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 8 إجراءات يجب أن يتم اتباعها عند استخدام العدادات مسبقة الدفع.

وتواصل شركات المياه تحديث منظومة دفع الفواتير لديها من أجل التيسير على المواطنين ومن بين المنظومات المتبعة والتي يتم تنفيذها حالياً تركيب وتشغيل العدادات الذكية مسبقة الدفع.

الخطوات

- في حالة وجود ماتور مياه يجب تركيب العداد بمكان يبعد 3 امتار على الاقل من ماتور المياه لعدم التأثير على قراءة العداد.

- يجب وضع الكارت بالمكان المخصص له بالعداد والضغط على read والتأكد من ظهور كلمة مقبول قبل التوجه لمركز الشحن بفروع الشركة

- لمعرفة الرصيد يتم وضع الكارت بالمكان المخصص ثم الضغط على "read" ثلاث مرات متتالية

- عند قرب انتهاء الرصيد يعطي العداد انذار بخفض ضغط المياه فيتم وضع الكارت بالعداد والضغط على "read" لاعادة ضغط المياه مرة اخرى والتوجه الى مركز الشحن لشحن الكارت

- في حالة انتهاء الرصيد الخاص بالعميل بعد الساعة 1 ظهراً تستمر الخدمة متاحة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل التالي.

- في حالة انتهاء الرصيد الخاص بالعميل يوم الجمعة او العطلات الرسمية تستمر الخدمة متاحة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل الثاني.

- أى تلاعب أو محاولة لفتح العداد تؤدي لانقطاع المياه ويعرض العميل للغرامة.

- يجب الحفاظ على الكارت من عوامل الحرارة والأتربة والمجال المغناطيسي.

مميزات العدادات الذكية مسبقة الدفع

- هذا النوع من العدادات تتيح للمواطن معرفة عدد أمتار المياه المكعبة التى استهلاكها.

- سيتم من خلال العدادات مسبقة الدفع القضاء على عيوب قراءة العدادات.

- العدادات مسبقة الدفع تتيح للمواطن التحكم فى استهلاكه.

- يمكن للمواطن التعرف على قيمة المبلغ المتبقى من الشحن.

- يمكن للمشترك الاحتفاظ بالرصيد في حال سفر المشترك أو توقف استخدام المياه.

- في حالة انتهاء الشحن يمكن للمواطن تشغيل المياه عن طريق وضع كارت الشحن بالعداد لحين شحن الكارتمن جديد.

- الكارت يمكنه إرسال رسالة الى المشترك قبل انتهاء مدة الكارت بيوم كامل.