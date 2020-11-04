24 ساعة في حياة البابا تواضروس: لقاءات بالمقر البابوي واحتفالية وتدشين كنيسة

شهدت الساعات الـ24 ساعة الماضية، نشاط مكثف للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كان أبرزها العديد من اللقاءات التي عقدها البابا في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس استقبل بالمقر البابوي السفير عمرو حمزة سفير مصر في قبرص، والذي تم تعيينه سفيرًا لمصر بالعاصمة القبرصية نيقوسيا في يوليو الماضي، مشيرا إلى أن اللقاء جاء بهدف التعارف.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة، أن البابا تواضروس استقبل كذلك بالمقر البابوي بالقاهرة Prof. Laurent Coulon مدير المعهد العلمى الفرنسي للآثار الشرقية (IFAW)، وبرفقته Prof. Frederic Abecassis مدير الدراسات بالمعهد، والدكتور مجدى جرجس الأستاذ بالمعهد.

وأشار حليم، إلى أن البابا تواضروس الثاني استقبل أيضا بالمقر البابوي الراهب القس إيرينئوس البراموسى، بعد أن أتم الراهب رسالة الماجستير الخاصة به فى جامعة أثينا باليونان، في مجال القانون الكنسي، ودار موضوع الرسالة حول القانون الكنسي المبكر، حيث ركزت على القوانين الكنسية للفترة من القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر، وحصلت الرسالة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة، أن اللقاء الآخر للبابا تواضروس في المقر البابوي كان مع الراهب القمص رويس الأنبا بيشوي، كاهن كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بأيرلندا، فضلا عن لقاء الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي، حيث قدم الأخير للبابا تواضروس تقريرًا عن خدمته فى دول أفريقيا، وهي: "ناميبيا وبتسوانا ومالاوي".

وكان البابا تواضروس الثاني، شارك مساء أمس الثلاثاء، في الاحتفالية التي أقامها معهد المشورة الأرثوذكسية التابع لإيبارشية المعادي للأقباط الأرثوذكس، والتي أقيمت بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور الانبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وسلم البابا تواضروس الثاني الخريجين البالغ عددهم 250 خريج، شهادات التخرج من المعهد، بعد أن درسوا فيه لمدة سنتين دراسيتين للحصول على درجة الدبلوما في علم المشورة.

وصباح اليوم الأربعاء، دشن البابا تواضروس كنيسة الشهيدة دميانة بابادبلو بمنطقة شبرا في القاهرة، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة منهم الأنبا أنجيلوس، أسقف عام كنائس شبرا الشمالية.