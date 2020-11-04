"الزراعة" عن معهد صحة الحيوان: يؤهل خريجي الطب البيطري لافتتاح عيادات

عقد معهد بحوث الصحة الحيوانية وتأهيل حديثي التخرج لسوق العمل، دورة تدريبية بعنوان "تأهيل حديثي التخرج لافتتاح عيادات للحيوانات الأليفة"، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2020 بالمعمل الفرعي للمعهد ببني سويف، حضرها 42 متدربًا من حديثي التخرج في كليات الطب البيطري بمحافظات بني سويف والفيوم والمنيا.

جاء ذلك في إطار استراتيجية الدور المجتمعي لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، وتأهيل حديثي التخرج لسوق العمل وتحت رعاية محمد سليمان مدير مركز البحوث الزراعية.

حاضر في الدورة التدريبية، حسين إبراهيم حسين أستاذ ورئيس قسم الأمراض الباطنة والمعدية بكلية الطب البيطري ببني سويف، عبدالغني محمد أستاذ الباطنة بكلية الطب البيطري بالمنوفية، محمود حمدي صاحب عيادات للحيوانات الأليفة.

وأشاد ‏المتدربون بالدور الذي يبذله معهد بحوث الصحة الحيوانية في إعداد حديثي التخرج وتأهيل الأطباء البيطريين في العيادات البيطرية المختلفة لتعريفهم بأحدث طرق التشخيص والرعاية.

من ناحيته، قال ممتاز شاهين مدير المعهد إنَّ هذه الدورة أحد الدورات الهامة لحديثي التخرج التي تمّ تنفيذها في 4 محافظات حتى الآن، وهي: "الإسكندرية والزقازيق والمنصورة وبني سويف"، وسيتمّ تنفيذها في محافظات الإسماعيلية والمنوفية والغربية وأسيوط نظرًا للأقبال عليها من حديثي التخرج.