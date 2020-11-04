حاكم بنسلفانيا عن تصريحات ترامب بـ"احتيال في الانتخابات": هجوم له دافع

وصف حاكم ولاية بنسلفانيا، الديمقراطي توم وولف، حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وجود احتيال في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بأنّه "هجوم له دوافع حزبية".

وقال وولف، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "دعونا نكون واضحين: هذا هجوم له دوافع حزبية على انتخابات بنسلفانيا وأصواتنا والديمقراطية"، مؤكدا أنّ ولايته تعمل جاهدة لفرز أكثر من مليون صوت عبر البريد.

وأضاف: "تعمل مقاطعاتنا دون كلل لفرز الأصوات بأقصى سرعة ودقة ممكنة، الانتخابات في بنسلفانيا ستكون نزيهة وسنحصي كل صوت".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنّ هناك الكثير من عمليات التزوير الانتخابي في البلاد، وأنّه مستعد لمكافحتها ومواجهتها بالقوانين.

وقال ترامب: "هذه خدعة كبيرة في بلدنا، نريد استخدام القوانين بشكل صحيح، لذلك سنذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية"، متابعا: "نريد أن ينتهي التصويت بأكمله، ولا نريد أن يجد الديمقراطيون أوراق اقتراع جديدة ليضيفوها لصالحهم".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، ويتنافس بها المرشح الجمهوري، رئيس الدولة الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.