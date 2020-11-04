رئيس "الثقافي المصري الأمريكي": الأمور تسير في صالح ترامب

قال المهندس طارق سليمان، رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يسير في الحدود المعقولة بالنسبة له في المنافسة الانتخابية، وأن ولاية فلوريدا هامة للغاية وقام ترامب بكسب أهلها بشكل جيد، وفي حالة أنه كان خسرها كانت الانتخابات ستكون صعبة بالنسبة له.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن الطريق مفتوح للرئيس لأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات، ومن المتوقع أن يحصل أيضا على تكساس الذي بها 38 صوت في المجمع الانتخابي وهذا رقم ليس بقليل، ومن المتوقع أن يحصل عليها، مشيرا إلي أنه لا يجوز أن ينافس الديمقراطيين على تكساس لأنها طوال عمرها جمهوريين.

وتابع أنه لا يوجد أي مرشح كسب فى نهاية الانتخابات الأمريكية بدون تلك الولايات التى حصل عليها ترامب حتي الآن، وأن المهم فى عدد الأصوات الأعلي فلوريدا وترامب سجل أكبر عدد من الناخبين هناك، وهى نقطة مهمة جدا ونقطة صراع، وإنما نقطة الصراع القادمة ستكون في سلوفينيا ولن تنتهي.

وأشار إلى أن ولاية سلوفينيا من الولايات التي لا تشبه فلوريدا، فهي لا تبدأ العد إلا بعد انتهاء التصويت، لذلك تظهر نتيجتها بعد وقت، وأن فى فلوريدا يقومون ببدء عد التصويت فى نفس الوقت، لذلك تأ

ترامب: بصراحة لقد فزنا في الانتخابات.. شكرا لمن صوتوا لنا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: "بصراحة لقد فزنا في الانتخابات".

وأضاف ترامب، خلال كلمة له من البيت الأبيض: "متقدمون في بنسلفانيا وجورجيا وفزنا بتكساس".

وشكر الرئيس الأمريكي، الأمريكيين، قائلًا: "أشكر الأمريكيين الذين صوتوا لنا اليوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأضاف ترامب، قبل قليل "هناك من يحاول تهميش من صوت لنا، مؤكّدًا: "نستعد للاحتفال بالفوز".

وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل: "لقد وصلنا إلى مستوى كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات.. ولن ندعهم يفعلوا ذلك أبدًا.. لا يمكن التصويت بعد إغلاق مراكز الاقتراع!".

ونُشرت تغريدات "ترامب" فور صدور بيان عن منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، قال فيه إنَّه متفائل إزاء فرصه في الفوز.