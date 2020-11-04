رئيس حقوق الإنسان السعودي يشيد بإلغاء "الكفالة": ستؤتي ثمارها

أشاد الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، بقرار إلغاء نظام الكفالة، والذى أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم.

وغرد "العواد" على حسابه الخاص على "تويتر"، قائلًا: "جهد مميز بذله الزملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تُوّج بإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تحت شعار (أرقى عمل وتعامل)".

وتابع المسؤول السعودي: "ومن المنتظر أن تؤتي هذه المبادرة ثمارها في تحسين وتطوير حوكمة وسياسات وآليات سوق العمل السعودي، ليصبح بيئة خصبة للاستثمارات واستقطاب الكفاءات بما يكفل تعزيز حقوق العمال".

وعلق مواطنون سعوديون على تغريدة "العواد"، ومنها: "لاشك بأنها حركة تصحيحية تلغي فيها الاحتكار كأنظمة عمالية، وستنعكس إيجابيًا على القدر والزيادة والجودة الإنتاجية إذا ما وُظفت بالشكل الصحيح، ونتمنى أن تنعدم فيها التستر، وستظهر ثمارها على المدى البعيد"

ودون مغرد ثان: "والله هذي خطوه موفقة، ومن زمان تصير، كل العمال كانوا يعانون من نظام الكفالة اللي فيه ظلم للعامل".

بينما غرد ثالث قائلًا: "قرار حكيم يجعل من العامل المقيم له الخيار في الحركة بين المنشآت، ما يترك فرصة متساوية مع المواطن، وأعتقد أنها ستسمح بزيادة فرصة توظيف السعودي حسب خبرتي في القطاع الخاص.. موفقين".

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسميًا عن إطلاق مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، والتي تتضمن عددًا من السياسات والضوابط، من بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والوافد ولحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار سبعة عقود من الزمن، على أن يبدأ التطبيق الفعلي خلال النصف الأول من العام المقبل.

ويتوقع المراقبون أن يستفيد أكثر من 10 ملايين وافد من النظام الجديد، وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات اخرى في المملكة تستهدف جودة الحياة للوافدين، من بينها مبادرة تختص بالسكن وأخرى بالترفيه.