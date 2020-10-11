القوى العاملة توفر 57 وظيفة للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية  

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وفر 57 فرصة عمل على مهن مختلفة بإحدى شركات المقاولات، ومصنع لتعبئة مياه الشرب.

وأشار الوزير إلى أنّ مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكدا أنّ شغل الـ57 فرصة عمل، سيكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أنّ المهن تتمثل في 12 فرصة عمل لدى شركة مقاولات كبرى بالرياض، تطلب مهندسين وفنيين وسائقين، فضلا عن 45 فرصة عمل على مهن مندوبين مبيعات ومشرفين مبيعات، وجرى الاتفاق مع شركة نقل كبرى بالرياض على توفير ما تحتاجه الشركة من سائقي الشاحنات وعمال الشحن والتفريغ.

ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلى أنّه لسهولة توصيل بيانات راغبي شغل الوظائف إلى المكتب العمالي بالرياض، جرى نشر الإعلان عن الوظائف المتاحة على صفحة مكتب التمثيل العمالي بالرياض على فيس بوك، وتخصيص رابط لرفع بيانات العاملين عليه.