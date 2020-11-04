الإدارية العليا تستقبل 150 طعنا على نتيجة انتخابات النواب

استقبلت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء حتى الآن، 150 طعنا على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي صدرت في الإعلان الرسمي الأحد الماضي.

واستقبلت المحكمة يوم الإثنين 75 طعنا، وقررت حجز 44 طعنا للفصل فيهم بجلسة السبت المقبل 7 نوفمبر، فيما قررت تأجيل باقي الطعون لنظرها بجلسة السبت، وحددت جلسة السبت لنظر باقي الطعون المقدمة من المرشحين لعضوية مجلس النواب.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الأحد الماضي، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا بعدد 142 مقعد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أنّ عدد المقيدين في قاعدة بيانات 14 محافظة الذين يحق لهم التصويت 31.719.224 ناخب، شاملة دائرة ديرمواس بالمنيا التي جرى تأجيلها لأجل غير مسمى وعدد الناخبين فيها 246.147 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 9.069.929 ناخبا، بنسبة مشاركة 28.06%، وعدد الأصوات الباطلة فى نظام القائمة بلغ نحو 1.769.702 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة فى نظام القائمة 7.300.027 صوت.

والمرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.