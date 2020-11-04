الصحة: نتابع حالات الإصابة بكورونا في المدارس والجامعات

أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نسبة الإشغالات في المستشفيات بمحافظات الجمهورية كافة، وذلك فيما يتعلق بالحالات التي جرى اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير.

وقالت زايد، خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الوزراء، إنّ نسبة إشغال الأسرّة الداخلية 12% والأسرة الشاغرة 88%، ونسبة إشغال أسرّة الرعاية المركزة 50%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي 19%، و81% من الأجهزة شاغرة، وذلك في محافظات الجمهورية المختلفة.

واستعرضت الوزيرة، حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمنشآت التعليمية في مصر حتى أمس، لافتة إلى الاتفاق على الربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بحيث يتم رصد الحالات ومتابعتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وتطرقت الوزيرة إلى البرنامج الزمني لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، مشيرة إلى أنّ الافتتاح الرسمي للمنظومة في محافظة الأقصر سيكون في ديسمبر المقبل، من خلال 7 مستشفيات و59 وحدة ومركزا صحيا.

ولفتت إلى أنّه من المقرر افتتاح المنظومة رسميا في فبراير 2021 بمحافظة الإسماعيلية، إذ يتم إطلاقها بشكل تجريبي منتصف نوفمبر الحالي، في 12 مستشفى و39 وحدة ومركزا صحيا، وفي أسوان ستنطلق منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيا في ديسمبر المقبل، على أن تفتتح رسميا في فبراير من العام المقبل، من خلال 11 مستشفى و112 وحدة ومركزا صحيا.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، أنّ مارس 2021 سيشهد إطلاق التأمين الصحي الشامل بمحافظتي السويس وجنوب سيناء، بعد التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظتين منتصف ديسمبر المقبل، من خلال 8 مستشفيات و22 وحدة ومركزا صحيا في جنوب سيناء، و5 مستشفيات و27 وحدة ومركزا صحيا في السويس.