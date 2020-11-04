إنقاذ مصابة "كورونا" انفجرت زائدتها الدودية بـ"المنصورة الدولي"

أجرى أطباء مستشفى المنصورة الدولي، بمحافظة الدقهلية، عملية جراحية اليوم الأربعاء، لسيدة يُشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"، تعرضت لانفجار زائدتها الدودية قبل نحو أسبوعين، مما نتج عنه تراكم صديد والتهابات حادة في البطن، واتخذ الأطباء جميع الوسائل الاحترازية، وارتدوا الملابس الطبية الواقية قبل إجراء العملية.

واستقبل مستشفى المنصورة الدولية سيدة، يبلغ عمرها 30 عاماً، تعاني من آلام شديدة في البطن منذ حوالي 15 يوماً، وبإجراء الفحوصات اللازمة، وعمل أشعة مقطعية على البطن والصدر، وتحاليل الدم، تبين وجود اشتباه ثقب في الأمعاء، مع الاشتباه في إصابتها بفيروس "كورونا".

وتدخل فريق من الأطباء لإجراء عملية استكشاف بالبطن، ووجد أنها تعاني من انفجار في الزائدة الدودية، قبل 15 يوماً، ونتج عنها وجود صديد، والتهابات حادة في البطن.

وجرى عمل الإجراءات اللازمة للمريضة، مع اتخاذ جميع إجراءات الوقاية من نقل العدوى الصدرية، بحضور فريق من الأطباء، ضم الدكتور مهاب إسماعيل، النائب الإداري، ومن الجراحة العامة، الدكتور إبراهيم شلبي، رئيس قسم الجراحة العامة واستشاري الجراحة، والدكتور محمد رضا، اخصائي الجراحة، والطبيبين أحمد عبد الغني، وإسلام السيد عبد الهادي ، إضافة إلى الدكتور أشرف عبد الكريم، اخصائي التخدير.

وعلى جانب آخر، نجح أطباء مستشفى المنصورة الدولي في إجراء عملية توسيع بالوني بالقسطرة الطرفية، لمريض يبلغ من العمر 65 عاماً، اليوم الأربعاء، لإنهاء معاناته من قصور دموي حرج، بالدورة الدموية الطرفية في الساق اليمنى.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم التدخل الطبي السريع عن طريق القسطرة الطرفية، داخل وحدة القسطرة التداخلية بمستشفى المنصورة الدولي، وجرى استعادة وتقوية الدورة الدموية للساق بنجاح، عن طريق فريق طبي من قسم جراحة الأوعية الدموية، مشيراً إلى أن العملية تمت بنجاح، وخرج المريض من العمليات بحالة مستقرة.

وشارك في إجراء العملية فريق طبى مكون من الدكتور إسماعيل حامد، اخصائي ودكتوراه جراحة الأوعية الدموية، والدكتور ماجد عبد الله، طبيب زمالة جراحه الأوعية الدموية، والدكتور الباز محمد الباز، اخصائي تصوير طبي وأشعة، والفريق المعاون بالمستشفى.