نوفمبر الموعد الجديد لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعلن الفنان مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أن الموعد الجديد للمهرجان خلال الدورات المقبلة سيكون في شهر نوفمبر من كل عام وذلك ردا على إمكانية إقامة دورتي 2020 و2021 فى سنة مالية واحدة.

وأشار إلى أن شهر نوفمبرهو الموعد الثابت للمهرجان لمدة ثلاثة أعوام قادمة على الأكثر.

وبذلك فإن المهرجان لن تقام له دورتين في سنة مالية واحدة كما قد يظن البعض، وسيكون شهر نوفمبر 2021 هو الموعد المحدد للدورة السادسة وبالتالي فإن الموعد الجديد للمهرجان لا يعني إقامة دورتين في عام مالي واحد.

يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتقام الدورة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020.

وقال الغرباوي، إن الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام بنسبة حضور 50%، وبنفس النسبة ميزانية، ما يعد تحديًا كبيرًا لإدارة المهرجان، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا اجتماع إدارة المهرجان بكافة رؤساء اللجان للتأكيد على الاستعدادات الخاصة بإطلاق تلك الدورة الاستثنائية.

وأوضح الفنان محمد صبحي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، أن إقامة الدورة خلال شهر نوفمبر قبل نهاية عام 2020 يدعم فكرة الأمن السياحي ويؤكد للخارج بأن مصر آمنة، ويعكس قدرة المسرح على احتلال الصدارة فى مواجهة التحديات، مؤكدًا الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة.