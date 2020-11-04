صحيفة أمريكية: متظاهرون في واشنطن وبعض الولايات واعتقال العشرات

ذكرت صحيفة يو إس توداي الأمريكية، أن اشتباكات نشبت بين محتجين أمام البيت الأبيض ومدن أمريكية أخرى، خلال الليلة الماضية وصباح اليوم الأربعاء؛ إذ اعتقل العشرات، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت الصحيفة، في موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الأربعاء، إن العشرات نظموا مسيرة في شوارع لوس أنجلوس، وتواجد 200 شخصا أو أكثر في رالي عاصمة نورث كارولينا، وأيضا في بورتلاند أوريجون، كمت شهدت ولاية مينيسوتا اعتقال العشرات.

وبحسب الصحيفة، اشتعلت الأجواء مع انتهاء المساء، وربما كان الرئيس دونالد ترامب قد سكب مزيدا من الزيت على النار، من خلال الإدلاء بتصريح أعرب فيه عن اعتقاده بأن الانتخابات مزورة.

وأدلى "ترامب" بهذا التعليق عندما كان جو بايدن يتقدم بشكل طفيف في السباق، غير أنه لم تفرز الأصوات حينها في عدة ولايات.

وقال الرئيس الأمريكي: "هذا تزوير في الرأي العام الأمريكي.. هذا إحراج لبلدنا .. بصراحة فزنا في الانتخابات".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان تعليق ترامب قد تسبب في تصعيد الاحتجاجات، موضحة أن الأخيرة وقعت في واشنطن العاصمة، على الرغم من الأجواء السلمية التي سادتها في الغالب، لافتة إلى أنه "شوهدت عمليات الدفع بين المتظاهرين، وسعت الشرطة في المنطقة لتفريق الحشد، وملأ الدخان المكان من مصدر مجهول".