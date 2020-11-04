مايكل مورجان: الانتخابات الأمريكية ستحسمها المحاكم وليس الصناديق

أكد مايكل مورجان، الباحث في مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ولاية كاليفورنيا معروف أنها ديمقراطية: "التاريخ يشهد أن نيويورك وكاليفورنيا بيصوتوا للديموقراطيين ورغم ان كالفورنيا لها 55 نقطة في المجمع الانتخابي".

وأشار خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن تصريحات كثيرة من كلا المرشحين ان الولايات المهمة الآن هي أريزونا وجورجيا وبنسلفينيا وفلوريدا مضيفًا: "الديموقراطيين عاوزين يقلبوا فلوريدا ديموقراطية مش جمهورية وده بنترقبه الأيام القادمة، واضح إن فرز الأصوات هيكون في أيام مش ساعات".

وأكد مورجان أن الإعلام الأمريكي متحيز للحزب الديموقراطي عدا قناة "فوكس نيوز"، متوقعًا أن تحسم الانتخابات في المحاكم وليس في الصناديق "مش هيبقى فيه تراضي".

وعن سبب دعم أوباما لبايدن قال مورجان: "جو بايدن مش قادر يقوم بالحملة بنفسه بالقوة دي وأوباما بيساعده وأوباما عنده حرص إن بايدن ينجح" متسائلًا: "ليه الحزب الديمقراطي يدفع فقط بالمرشحين من أعضاء حكومة أوباما وليه كانت هيلاري كلينتون الدورة اللي فاتت وليه بايدن اللي كان نائبه الدورة دي".

وأكد مورجان أن أوباما له تغطيات له أكتر من بايدن شخصيا، مشددًا على أن ترامب رئيس غير نمطي للولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 11 ولاية والعاصمة واشنطن، حيث فُتحت صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع بدء عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي الولايات المتحدة.

وبدأت عملية التصويت فعليا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية، من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا.