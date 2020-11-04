وفاة وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بقنا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "سفاجا - قنا"، واستدعيت أكثر من سيارة إسعاف، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام، والمصابين لمشرحة المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطار بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 30 "طريق سفاجا قنا"، ودفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع شخصا وإصابة 3 آخرين بغيبوبة، جميعهم من أسرة واحدة، ونقلا الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وجاري التحقيقات.

وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم صباح اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارتين بطريق رأس غارب، ونقلت الجثث لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل كبير، وأخرى ربع نقل بطريق رأس غارب، ودفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص كانوا مستقلين سيارة ربع نقل، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.