عمرو سلامة: "ما وراء الطبيعة" سيكون متاحا على "نتفليكس" بعد ساعات

وجه المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نصائح للمشاهدين عند مشاهدة مسلسل "ما وراء الطبيعة".

وكتب "سلامة": "مسلسل ما وراء الطبيعة سيكون متاحا على نتفليكس بعد ساعات، الخميس 5 نوفمبر العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة الحبيبة، تمنياتنا جميعا كصناع للعمل لتجربة المشاهدة".

وتابع: المسلسل يتشاف بشكل شرعي وبالجودة الأفضل وعلى إنترنت سريع يعني من استطاع إليه سبيلا، يا ريت يتشاف على شاشة كبيرة مش على هاتف محمول أو تابلت.

ونصح "بضرورة رؤيته في غرفة مظلمة ومعلي الصوت، الصوت عامل مهم جدا ومؤثر في تجربة المشاهدة، ويا ريت بلاش أكل بقى وحوارات جانبية ورغي نركز علشان في ناس غلابة تعبوا في كل لقطة".

وأكمل "وانت بتتفرج افتح على نتفليكس الترجمة العامية المصرية علشان في مشاهد بلغات ثانية فتقرا الترجمة، ولو إنت من محبي السلسلة فتوقع مبكرا إن ده منتج إبداعي مستقل لوسيط ثاني مش مطابق 100% لأحداث الروايات اللي أنا شخصيا من أشد المحبين لها منذ نعومة أظافري".

وزاد: "وأخيرا لو اتفرجت وهتشارك برأيك، ياريت بلاش تحرق للي لسه ماتفرجش.. شكرا جدا مقدما لكل مهتم".

وأعرب المخرج عمرو سلامة عن استيائه من ظاهرة قرصنة الأعمال الفنية خلال الفترة الجارية، مؤكدا أن مطالعة العمل الفني دون الاشتراك لمشاهدة النسخة الأصلية يعد سرقة، وذلك قبل طرح مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة".

وكتب "عمرو" عبر حسابه الشخصي "فيس بوك": "مرة كتبت كتاب ونزل الأسواق، وبعدها اكتشفت إن اللي قروه من نسخ مقرصنة يمكن 100 ضعف اللي اشتروا النسخة الرسمية.. ومرة عملت فيلم واتسرب يوم نزوله بجودة عالية، وده كان واحد من أسباب ضعف إقبال الناس عليه في السينما".

وتحدث "سلامة" عن مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة" قائلاً: "دلوقتي عملت مسلسل وشايف تهريج ناس كثير إنهم هيشوفوه مقرصن، كأنها صياعة مثلا.. بعيدا إن دي سرقة كإنك سرقت من سوبر ماركت أو من بيت جارك أو اختلست فلوس من شغلك".

وأضاف: "أنا ككاتب أو كمخرج نفسي أكبر عدد من الناس تشوف شغلي، بس الناشر والمنتج لما يخسر مش هينتج تاني، أو بدل ما ينتج عشر مشاريع هينتج واحد بس.. ليه السرقة الإلكترونية مبررة؟ لأنك مش بيتقبض عليك؟ ساعتها تمام مافيش عليك مسؤولية أخلاقية وبقيت صايع؟.. ونرجع نقول فين الأعمال المحترمة؟ طب وإنت لما تعمل كده محترم؟".

ومن جانبه، كشفت "نتفليكس"، موعد عرض الموسم الأول من مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وذلك يوم الخميس 5 نوفمبر المُقبل، حيث سيعرض المسلسل مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم.

وسيتمّ توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون مسلسل "ما وراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.

وتبدأ القصة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة.

وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهما من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

المسلسل من بطولة أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة، إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، المنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، ومن تأليف الكاتب الرئيسي عمرو سلامة، وفريق الكتابة محمود عزت ودينا ماهر وعمر خالد.