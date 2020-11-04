الانتخابات الأمريكية.. أعداد الناخبين الأكبر منذ 20 عاما

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية الـ59، بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب للرئيس السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وأوشكت الولايات المتحدة على تسجيل أعلى نسبة مشاركة ناخبين في تاريخها منذ أكثر من قرن، تزامناً مع الاجراءات المستمرة لفرز أصوات المشاركين في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفقا لما نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية عن مايكال ماكدونلد الأستاذ بجامعة فلوريدا المسؤول عن جمع البيانات الخاصة بالانتخابات.

وكانت أعلى نسبة ناخبين سجلتها الولايات، في 1900، حيث وصلت نسبة المشاركين من إجمالي من لهم الحق في الانتخاب إلى 73.2%.

فيما وصل عدد المشاركين في انتخابات العام، والبالغ عددهم أكثر من 160مليون ناخب حتى الآن، أي بما يعادل 66.9% تقريبا، من إجمالي عدد من لديهم حق الانتخاب الذي يصل عددهم إلى 239.247.182 فردا، بينما صوت بالفعل 100مليون شخصا في التصويت المبكر، طبقا لبيانات موقع "الانتخابات الأمريكي".

وتعتبر هذه أعلى نسبة مشاركة في انتخابات الرئاسة الأمريكية في خلال العشرين سنة الماضية، حيث شارك في انتخابات الرئاسة 2016، نسبة بلغت 60.1% من إجمالي عدد من لديهم حق الانتخاب.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية، وفقا لـخريطة "جارديان"، أن المرشح الديمقراطي حصد حتى الآن 238 صوتا من المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فيما أسفرت نتائج مجلس الشيوخ الأمريكي حتى الآن عن فوز الديمقراطيين بـ47 مقعدًا مقابل 47 للجمهوريين، مع عدم حسم 6 مقاعد.

ويمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة، رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمي بـ"المجمع الانتخابي".

ويبلغ إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتًا، ولكى يصبح المرشح فائزًا، عليه أن يفوز بـ 270 أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.

فيما وصف المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، نتائج الانتخابات بأنّها "استثنائية"، داعيًا أنصاره للاستعداد والاحتفال بالفوز.

وأعرب ترامب، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض اليوم الأربعاء، ونقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن شكره البالغ لمن صوتوا لصالحه في الانتخابات، مشيرًا إلى خروج أعداد قياسية من المواطنين للتصويت في هذه الانتخابات.

وأعرب ترامب عن ثقته بالفوز في الانتخابات، مشيرًا إلى أنّه تمكن من الفوز بولايات لم يكن يتوقع الفوز بها.