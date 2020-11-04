ضمن مهرجان الموسيقى.. هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا على مسرح النافورة غدا

تستمر فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ29؛ إذ تقام 4 حفلات، غدا الخميس، بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور، تبدأ جمعيها في الثامنة مساءً، ويشهد مسرح النافورة حفلا بقيادة المايسترو مصطفي حلمي من فاصلين، يحيي الثاني أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر، ويسبقه فاصلا لكل من عازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح والمطربة سوما.

وعلي مسرح الجمهورية، تحيي الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام، حفلا بمشاركة المطربين أحمد نافع، وإبراهيم فاروق، ونهاد فتحي، ونهي حافظ، وأحمد سعيد.

وتمتد أجواء المهرجان إلى أوبرا الإسكندرية، فعلي مسرح سيد درويش، يقدم الفنان الكبير محمد الحلو، حفلا بقيادة المايستروهشام نبوي، يسبقه فاصلا لكل من عازف الكمان اللبناني جهاد عقل، والمطربين صابرين النجيلي وحسام حسني.

وتحتضن أوبرا دمنهور حفلا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقي والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، يتضمن فاصلين، يحيي الثاني المطرب أحمد سعد، يسبقه فاصلا لكل من مروة حمدي، ومصطفي سعد، وياسر سعيد، وأمير رفاعي، وولاء طلبة، ومحمد الخولي، وعازف العود وليد سلامة.

ويختتم المؤتمر العلمي المصاحب جلساته في العاشرة من صباح الغد، علي المسرح الصغير؛ إذ يناقش محور تجارب فنية في الموسيقى العربية، بحضور كل من الدكتور زين نصار، من مصر مقررا، والباحث نهيل سلوم، سوريا، والدكتور عزيز الورتاني، تونس، والباحث إبراهيم قاسم هادي حمادي، العراق، والباحث علي خصاف زوير، العراق، يعقبها إعلان توصيات خاصة بالمؤتمر.